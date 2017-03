Selbst unter seinesgleichen darf Thom Wasluck als notorischer Eigenbrötler gelten. Seine Stücke sind laut, wortkarg und der ideale Untersatz, um entmutigende Grübel-Panoramen in Zeitlupe abzufahren. Kurz: Ein Trostlos-Drift im Zustand emotionaler Unterzuckerung, akustisch aufgemotzt und ins Plattenformat gestampft. »Below The House« bietet eine weitere Wechseldusche aus dahindämmernden Schwebezuständen und scheuerndem Gram, die über zeitliche und strukturelle Muster erhaben ist – beziehungsweise deren Existenz einfach abstreitet. Einige Passagen ergänzt Wasluck durch aufrüttelnde Screams oder beliebige Chants, die in der Mehrheit kaum zu vernehmen sind, und in Watte gepackte Melodierudimente. Tracks wie plane Brandruinen aus der Hardcore- oder Metal-Landschaft, im Sounddesign irgendwo zwischen Shoegaze, Drone, Erntedank und überlagertem Schnaps, und im fatalsten Sinne »Post-«. »Whiskey And Wine« klingt nach Advent mit Asbestose, »Threadbare« tarnt sich als Mogwai-Reliquie, »Dull Knife Pt. II« ist schon ohne »Dull Knife Pt. I« viel zu lang (nämlich knapp zwölf Minuten), um Erleichterung zu verschaffen, und im dehydriert dahingeraunten Titeltrack scheint es den ohnehin qua Konzept ausgelaugten Wasluck an letzter Position endgültig zu betäuben. Musik für bettlägerige Lethargiker, mit der man sich das ganze Jahr über wie eingeschneit fühlt. »You’re losing your glow«, scheint der Künstler selbst an einer Stelle die Wirkung seiner Musik auf den Punkt bringen zu wollen, und verspricht damit kaum zu viel. Denn wo andere Alben sich bestenfalls im Ohr festsetzen, geht dieses bis tief in die Glieder – wie eine richtig fiese Grippe.