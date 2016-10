Wenn das Debüt einer Band einschlägt wie ein Komet, ist das zweite Album bekanntlich nicht einfach. So schüttelten Placebo 1998 den Kopf, als ihr Label darauf beharrte, das nicht ganz ernst gemeinte »Pure Morning« in die vordersten Schlachtreihen zu stellen. Der Song avancierte trotzdem zum Hit und fand sogar in Filmsoundtracks und Werbeclips Verwendung. Nun wollen Placebo die alten Geister zum 20-jährigen Bandbestehen wieder beschwören. Stefan Olsdal, Bassist bei Placebo, betraute uns mit der Entstehungsgeschichte des unverhofften Kleinods, das sie nach über zehn Jahren zum ersten Mal wieder live spielen wollen.

»Eigentlich sollte es ›Pure Morning‹ gar nicht geben. Nachdem die Touren zum ersten Album abgeschlossen waren, gingen wir gleich wieder ins Studio und hockten über Monate den lieben langen Tag in einem völlig düsteren Raum ohne Fenster und Tageslicht. Nur abends gingen wir ab und an raus in einen Pub, um ein paar Freunde zu treffen. Als die Platte fertig war, ging es ans B-Seiten-Aufnehmen. In den 90ern bedeutete das für uns: ein bisschen Spaß haben, Cover spielen und einfach schauen, was dabei rauskommt. Eines Abends saßen wir mit Phil Vinall – der ›Nancy Boy‹ vom Debüt produziert hat – in der Küche und ließen diese Aufnahmen laufen. Auf einmal rief er: ›Woah, warte, was war das? Spiel das nochmal!‹ Aus einer unvollendeten B-Seiten-Aufnahme wurde dann der Gitarren-Loop, aus dem ›Pure Morning‹ entstand. Wir spannen weiter daran herum, und das Label überredete uns, den Song mit aufs Album zu nehmen und zur ersten Single zu machen.



Wir waren erst nicht so begeistert. Der Song war so nebenbei entstanden und hatte viel weniger künstlerischen Wert als alle anderen auf der Platte. Zum Beispiel ist die Zeile ›a friend with weed is better‹ einfach ein T-Shirt-Slogan, der in den 70ern und 80ern in den USA wahnsinnig beliebt war. Brians Texte sind ja oft popkulturell inspiriert, oder von Büchern – aber das war einfach ein Joke. Eingespielt haben wir den Song in einem echten Drecksloch von Studio in einem damals ziemlich runtergekommenen Stadtteil Londons. Eines Nachts filmten die CCTV-Kameras an dem Haus eine Gruppe Leute, die plötzlich wegrannte. Am Morgen drauf wurde dort eine Leiche gefunden. Hinter den Mülltonnen unseres Studios!

Wir waren erst nicht so begeistert. Der Song war so nebenbei entstanden und hatte viel weniger künstlerischen Wert als alle anderen auf der Platte. Zum Beispiel ist die Zeile ›a friend with weed is better‹ einfach ein T-Shirt-Slogan, der in den 70ern und 80ern in den USA wahnsinnig beliebt war. Brians Texte sind ja oft popkulturell inspiriert, oder von Büchern – aber das war einfach ein Joke. Eingespielt haben wir den Song in einem echten Drecksloch von Studio in einem damals ziemlich runtergekommenen Stadtteil Londons. Eines Nachts filmten die CCTV-Kameras an dem Haus eine Gruppe Leute, die plötzlich wegrannte. Am Morgen drauf wurde dort eine Leiche gefunden. Hinter den Mülltonnen unseres Studios!

Obwohl wir ein angespanntes Verhältnis zur Vergangenheit haben, habe ich mittlerweile mehr Respekt vor dem, was war. Und davor, dass Songs ihr eigenes Leben haben. Es ist okay, dass wir sie geschrieben haben und es ist okay, dass es Leute gibt, die sie mögen. Da jetzt ein Jubiläum ansteht, dachten wir: Feiern wir es eben und spielen ›Pure Morning‹ nach zehn Jahren Pause wieder live. Es ist ja auch immer noch eine Ode an die Freundschaft. Wir waren damals umgeben von vielen wundervollen und seltsamen Leuten und viele davon sind in diesem Song verewigt. Ehrlich gesagt, werden wir uns vor der Tour erst mal daran erinnern müssen, wie man ›Pure Morning‹ überhaupt spielt.«

Placebo »Pure Morning«



A friend in need’s a friend indeed

A friend with weed is better

A friend with breasts and all the rest

A friend who’s dressed in leather



A friend in need’s a friend indeed

A friend who’ll tease is better Our thoughts compress which makes us blessed

And makes for stormy weather



A friend in need’s a friend indeed

My Japanese is better And when she's pressed, she will undress

And then she’s boxing clever



A friend in need’s a friend indeed

A friend who bleeds is better

My friend confessed she passed the test

And we will never sever



Day’s dawning, skins crawling

Day’s dawning, skins crawling

Day’s dawning, skins crawling

Day’s dawning, skins crawling



Pure morning, pure morning

Pure morning, pure morning



A friend in need’s a friend indeed

A friend who’ll tease is better

Our thoughts compress which makes us blessed

And makes for stormy weather



A friend in need’s a friend indeed

A friend who bleeds is better

My friend confessed she passed the test

And we will never sever



Day’s dawning, skins crawling

Day’s dawning, skins crawling

Day’s dawning, skins crawling

Day’s dawning, skins crawling



Pure morning, pure morning

Pure morning, pure morning

Pure morning, pure morning

Pure morning, pure morning



A friend in need’s a friend indeed

My Japanese is better

And when she’s pressed, she will undress

And then she’s boxing clever



A friend in need’s a friend indeed

A friend with weed is better

A friend with breasts and all the rest

A friend who’s dressed in leather