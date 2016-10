So unaufgeräumt das gewirkt haben mochte, so kapellmeisterlich geordnet marschiert das Ensemble zu »Chain Of Keys« auf die Bühne, so punktgenau sitzen die Arrangements. Und das nicht nur in rhythmischer Hinsicht: Jeder der 20 Songs ist genauso messerscharf gespielt und abgemischt, wie das Sujet es fordert. Jedes Saxofon erklingt an seinem Platz, Bühnenposen und -gesten nur als bedächtige Andeutung, instrumentale Entfesselung lediglich soweit es das Notenblatt hergibt. Für ihr aktuelles Album »The Hope Six Demolition Project« blickte PJ Harvey in die Schandlöcher dieser Erde (oder eher: dieser Zivilisation), reiste unter anderem in den Kosovo und nach Afghanistan; die Produktion wurde demonstrativ live ausgestellt und Besuchern zugänglich gemacht. Schon der gefeierte Vorgänger »Let England Shake« schlug politischere Töne an. Dass sich mehr als die Hälfte des heutigen Sets aus diesen beiden Platten speist, sagt viel über die aktuelle Schwerpunktsetzung ihrer Kunst aus.



Misswirtschaft, Verfall, Prekariat – es ist der knallharte Realismus, den man nur allzu gern klammheimlich aus dem jeweils anderen Ohr wieder hinausschleust, um nur das zu behalten, was an PJ Harveys Musik so unwahrscheinlich erhebend ist: die energische, oft zynisch anmutende Lebendigkeit, die sie selbst der größten Tristesse abzugewinnen – beziehungsweise aufzuschminken – vermag. Auch eine Art, Menschen zu aktivieren. Köln jedoch wirkt an diesem Abend zunächst etwas müde und scheint sich in der Rolle des rhythmusimmunen, artig applaudierenden Beobachters zu gefallen, bis »50 ft Queenie« – neben dem tiefdüsteren Schlepper »To Bring You My Love« einer der Oldies – dann tatsächlich so etwas wie Moshpits entstehen lässt und an die alte, unverhohlene Kratzbürstigkeit gemahnt.