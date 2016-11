Pixies live in Köln

Die Demografie der Konzertbesucher überrascht nicht. Durchweg Mitvierziger und nur ganz wenige junge Rockfans tummeln sich in der Halle. Der Merchandising Stand darf sich also über ein kaufkräftiges Publikum freuen. Wenn Frank Black auch in Interviews unverblümt zugibt, dass seine alternden Knochen das Geld, das die Pixies -Maschine generiert, gut gebrauchen kann, so besteht zumindest an diesem Abend kein Grund für die Fans, dem Eintrittsgeld nachzuweinen.





Kurz nach 21.00 Uhr betritt die Band die zunächst spärlich ausgeleuchtete Bühne, auf der weder Videoleinwände noch ein übergroßes Pixies-Logo mit den Hermesflügeln zu sehen sind. Die Musik setzt nicht gleich ein, erstmal klatschen die Fans frenetisch. Eine Begrüßung seitens des Sängers erübrigt sich, da alsbald die ersten Akkorde des wohl bekanntesten Pixies Hits erklingen: »Where Is My Mind?« Am Ende des Konzerts, nach einem wilden Ritt durch die Album- und Bandgeschichte, wird man diese Frage klar beantworten können. Dann ist das eigene Bewusstsein nämlich endlich nochmal mit abgedrehten Lyrics und Riffs gekitzelt worden und befindet sich an einem anderen, frischeren Ort.





Die Songs »Nimrods Son« von der Debüt-EP »Come on Pilgrim«, das fantastische Neil Young-Cover »Winterlong« und »Motorway to Roswell« vom Album »Trompe Le Monde« spielt Black mit Akustikgitarre. Erst beim nächsten Überhit »Gouge away« schlägt er elektrische Saiten an. Auf der Bühne werden die Lichteffekte intensiver. Black singt das Stück an und verliert sich wie sein Kollege Joey Santiago gleich in ausufernde Gitarrenarbeit. Richtig hart und wuchtig wird es beim Stück »River Euphrates« bei dem Black eine intensive Schreiperformance abliefert.





Im Anschluss daran folgen mit »Talent« und »Oona« die ersten Stücke des neuen Albums »Head Carrier«. Die daraus stammende Zeile »I await destruction« ist Vorbote für den weiteren Konzertverlauf. Immer noch geht es so gut wie ohne Pausen und komplett ohne Ansagen tiefer in das Kaninchenloch des Pixies-Sounds. Black, wie immer in Sakko und Anzughose gekleidet, ist der Herr eines Spukhauses, in dem Verrücktheit und Hysterie ausgelebt wird und in das man als Besucher automatisch reingezogen wird. »Mr. Grieves«, ein weiterer »Doolittle«-Song, greift mit der langgezogenen und leichtverzerrt vorgetragenen Anfangszeile »I hope everything is allright« perfekt diese Stimmung auf.





Bei »Bel Esprit« vom neuen Album erklingt der typische Harmoniegesang, den Black so gerne mit seinen Bassistinnen pflegt. Paz Lenchantin hatte sich ein Stück vorher mit »All I think about now« zaghaft ins Rampenlicht bewegt. Das Duett mit Black überzeugt und entwickelt live eine kraftvollere Dynamik als auf Platte.