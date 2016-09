Braucht es noch ein weiteres Interview mit alten Helden, die man auf immer und ewig für ihre Klassiker lieben wird? Im Falle der Pixies hätte man diese Frage nach dem enttäuschenden »Indie Cindy« eher verneint. Jetzt aber kommen Pixies-Kopf Black Francis, Gitarrist Joey Santiago, Drummer David Lovering und Neuzugang Paz Lenchantin mit dem erstaunlich frischen »Head Carrier« zurück. Ein guter Grund, sich noch mal mit allen Vieren zu treffen, fand Daniel Koch und tat dies vor ihrem Konzert in Berlin im Juli.

Es passiert nicht oft, dass einem Band und Label nicht mal drei Jahre nach einer Veröffentlichung erzählen, wie scheiße sie diese eigentlich fanden. Dabei ist auf »Indie Cindy«, das aus drei EPs zusammengesetzt wurde, ja nicht alles schlecht. Der Titelsong zum Beispiel und … ok, dann wird es auch schon dünn. »Ach, ich weiß auch nicht, was da los war«, grummelt Joey Santiago entschuldigend, während er sich die Glatze kratzt. »Es war halt alles Mist. Die Aufnahmen waren völlig zerfasert, diese EP-Idee gefiel mir nicht so recht und richtig rund lief der Bandmotor auch nicht.« Was nicht wirklich verwundert, da Original-Pixie Kim Deal 2013 die Band verlassen hatte. Ihre Nachfolgerin Kim Shattuck wiederum wurde nach wenigen Monaten recht unwirsch vor die Tür gesetzt, was zur Folge hatte, dass man sich bei den EP-Aufnahmen selbst behelfen musste. Für die Touren ab 2014 holte man sich schließlich Paz Lenchantin, die zuvor schon mit Maynard James Keenan bei A Perfect Circle oder mit Billy Corgan bei Zwan gespielt hatte. Mit ihr schnurrte – laut offizieller Pixies -Propaganda zu »Head Carrier« – der Bandmotor wieder wie nie zuvor.

Tatsächlich spürt man schnell, dass Lenchantin den Pixies gut tut. Später beim Konzert in der Zitadelle Spandau bringt sie am meisten Bewegung auf die Bühne, grinst breit und bereichert mit ihrer Gesangsstimme die Pixies-Classics ebenso wie die vier neuen Stücke der Setlist. Aber wie wird man denn nun eine der vier Feen, die den Pixies den Namen geben: »Also, die Zutaten sind ziemlich klar: Du steigst ein mit ›Surfer Rosa‹, verbringst eine gewisse Zeit in ›Doolittle‹, lernst den ›Bossanova‹ und paukst ›Trompe Le Monde‹. Und dann wachsen dir, wenn du gut bist, spitze Ohren, du schrumpfst auf Feengröße und es sprüht Glitter aus deinem …« Ein lautes Lachen von Santiago, bevor Lenchantin schließt: »… Verstärker.« Santiano will nach dieser Pointe noch was loswerden: »Das mag ich so an ihr: Sie ist ein Rockchic – und eine Lady!« Lenchantin lässt sich das letzte Wort in der Sache nicht nehmen und schließt ab: »Das mag ich an Interviewtagen: Endlich macht man sich mal Komplimente.«





Trotzdem spürt man an diesem Interviewtag, dass der neue Bandfrieden nicht aufgesetzt ist. So zeigen sich alle geschlossen begeistert von den Aufnahmen in London mit Produzent Trotzdem spürt man an diesem Interviewtag, dass der neue Bandfrieden nicht aufgesetzt ist. So zeigen sich alle geschlossen begeistert von den Aufnahmen in London mit Produzent Tom Dalgety. Paz Lenchantin: »Ich könnte es auf ein Wort runterbrechen: Spaß!« David Lovering: »Wir waren perfekt vorbereitet: Ich konnte die Rohversionen der Songs schon vorher rauf- und runterspielen.« Joey Santiago: »Wir haben viel miteinander rumgehangen: den ganzen Tag im Studio gearbeitet, abends zusammen Wein getrunken, nachts manchmal bis um vier Musik gehört. So hatte ich mir das Bandleben immer vorgestellt.« Nur Black Francis macht sich einen Spaß draus, die Jubelhymnen zu brechen: »Bevor ich nach London aufbrach, lief es zwischen mir und meiner Frau beschissen. Wir stritten ständig. Ich wollte mich vor der Abreise mit ihr versöhnen, aber den Gefallen hat sie mir nicht getan. Ich habe mich also recht angepisst in die Arbeit gestürzt und hatte nicht so viel Spaß. Aber es tut mir kreativ gesehen gut, wenn es Reibung in meinem Leben gibt.« Gleiches hört man auch von Black Francis: »Man sagt mir immer, es müsse doch wahnsinnig schwer sein, Teil der Pixies zu werden und Kims Position in der Band einzunehmen. Ich halte das für eine Unterstellung. Ist das so schwer? Seit Paz da ist, bezweifle ich es. Sie kam dazu, ich dachte mir: ›Wow. Sie ist nett. Sie ist clever. Sie versteht uns. Sie ist eine großartige Musikerin.‹ Dieser Prozess war eigentlich sehr smooth. Und mit ihr klingen die Pixies wieder wie die Pixies. ›Indie Cindy‹ mussten wir zu dritt einspielen, mit Paz haben wir wieder die klassischen vier Pixies-Charaktere: drei Typen, eine Frau.« Ihr Humor scheint auch einen guten Einfluss auf Black Francis zu haben. So brachte Lenchantin ihn sogar dazu, eine Art Entschuldigungsbrief an Kim Deal zu schreiben. »Das war unser Deal«, grinst Lenchantin: »Wenn ich ihm schon einen Song singe, will ich auch entscheiden, was ich singe.« Also wünschte sie sich eine Art Versöhnungsbrief an Kim Deal. »All I Think About Now« heißt der Song nun und ist einer der schönsten auf »Head Carrier«. Lenchantin singt darauf stellvertretend für Black Francis: »If I could go to the beginning / I would be another way / Make it better for today«. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass er nach ihrem Ausstieg häufig mit dem Satz »Ich bin froh, dass sie weg ist« zitiert wurde.

Unter diesen Vorzeichen ist mit »Head Carrier« ein sehr gelungenes Pixies-Album entstanden. Mal catchy (»Bel Esprit«), mal schreiend (»Baal’s Back«), mal surfig (»Classic Masher«) und wie immer gewohnt hirnverdrehend, wenn man Black Francis’ Worten lauscht. In »Head Carrier« singt er zum Beispiel: »I got a prison cough / A three-headed monster cut Denny’s head right off / You can’t be too chill you can’t be too zen«. Zeilen wie ein guter Brainfuck. Was – kaum habe ich es ausgesprochen – Paz Lenchantin übrigens zu der Frage führt: »Und wie fühlt sich das dann in deinem Kopf an: Fickt da die rechte Hirnhälfte die linke?« Äh. Ja. Genau so. Und wie geht es einem als Musiker dabei? Joey Santiago winkt ab: »Ach, da achte ich nicht drauf. Wenn er Bock hat, erklärt er mir schon, was er meint. Aber ich bin ja für die Gitarrenakkorde zuständig.« Und Black Francis selbst winkt ebenso entschlossen ab: »Ach, ich weiß ja bei manchen Songs auch gar nicht mehr, worum es mir eigentlich ging. Deshalb erkläre ich mich nur selten. Ich sehe das gar nicht ein. Außerdem kann man die Pixies auch lieben, ohne mich zu verstehen.«