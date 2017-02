»I used to play punk, now I’m just singin’ the blues.« Die Zeilen im Opener von »Why Love Now« verweisen auf die hörbaren Sludge-Wurzeln des Songs und sind dennoch so wenig ernst gemeint wie das Cover, der Titel und Pissed Jeans selbst. Doch es macht Spaß, sich auf die Wutattacken und Schnapsideen der Band aus Pennsylvania einzulassen. Da bleibt einem glatt kurz die Luft stocken, wenn das erste Stück zwischendurch mal eben in einem Bandsalat Suizid begeht und nach der wunderbaren Zeit klingt, als klassische Seattle-Bands »Wood Goblins« begrunzt haben. Auch wenn der Zug für archaische Gitarrenmusik längst abgefahren ist und der Schaffner kein Melvins-Shirt mehr trägt, wagen es Pissed Jeans, eine weitere kurzweilige Platte voller Finten aus dem alten Gitarre/Schlagzeug/Bass-Setup zu schnitzen. Der Gitarren-Sound à la TAD, Unsane oder Mudhoney und die unbändige Wut des Sängers Matt Korvette werden dabei mit cleveren Texten und bizarren Ideen wie dem schmutzigen Spoken-Word-Klamauk »I’m A Man« unter einen Hut gebracht. Das ist schon verdammt nischig und voll Punk.