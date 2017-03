Die Banalität des Seins, wie es in unseren verrottenden Körpern dahinvegetiert, oder überhaupt des Menschlichen, diesem unsagbar schlechten Witz, dieser Sollbruchstelle in den Weiten des Universums – das war schon immer Margaret Chardiets konfrontativste Wahrheit. Als Noise-Starlet Pharmakon verklanglicht sie den Ekel, den die Krone der Schöpfung vor sich selbst empfinden müsste. So jedenfalls lief es bisher. Auf »Contact« geht es nun verstärkt um etwas, das auf Pharmakons Shows immer schon dazugehörte: das Loslösen – oder vielmehr: Losreißen von ebendiesem hülsenhaften Körperlichen, der »Bestial Burden«, wie es Titel und Artwork ihres letzten Albums so fein auspointierten. Allerdings eben nicht mit jauchzenden Chören und ähnlichem Budenzauber, sondern mittels schmutziger elektronischer Klangerzeugung, grafischer: dem akustischen Pendant zu Krätze, Strahlenkater und Migräne. Damit Pharmakon, deren wahnhaft-animalischer Präsenz live kaum standzuhalten ist, auch im Albumformat funktioniert, musste die Abwesenheit der Künstlerin auf strukturellem Wege kompensiert werden. In der Konsequenz studierte Chardiet die Mechanismen von Trance und konstruierte ihre jüngste Noise-Nausea nach diesem Rezept. Das Resultat verfängt, unterscheidet sich aber, von gewissen Sequenzierungsmustern abgesehen, trotz gespiegeltem Konzept nur unerheblich vom bisherigen Output. Wer allerdings erfahren will, wie es ist, sich von zirpenden Robo-Heuschrecken die Haut abschaben zu lassen, oder sich nach Tuchfühlung mit beliebten Entertainment-Apparaten wie Schrottpresse und Knochensäge sehnt, findet in »Contact« ein Plätzchen zum Verweilen. Und auch wenn das Krüppelbiest nach einer knappen halben Stunde den Betrieb einstellt: Chardiets toxischer Atem ist noch lange danach im Nacken zu spüren.