Während der Arbeit zu »Three« wurden Sarah Barthel und Josh Carter vor allem mit Verlusten konfrontiert: Barthels Schwester beging Selbstmord und mit David Bowie und Prince starben zwei ihrer größten Vorbilder überraschend. Phantogram verarbeiten diese Emotionen in eklektischen, elektronischen und energiegeladenen Songs. Die Melancholie bricht zwar immer wieder durch, doch ein treibender Rhythmus pocht stets vor sich hin – als würden Phantogram damit das Leben in den Adern selbst heraufbeschwören wollen. So heißt ein Lied folgerichtig »Run Run Blood«. Musik fungiert hier als Katharsis, Kraft und Kampf gegen den Tod.Dabei klingt »Three« keinesfalls wie eine vertonte Psychoanalyse, sondern eher wie die spielfreudige Verschmelzung von Inspirationen: Der Funk von Prince und die Experimentierfreude von Bowie schimmern immer wieder durch und Phantogram antworten dem Schmerz mit der einnehmenden Wärme einer Musik, die nicht schmerzbeladen, sondern schmerzlindernd in ihrer schieren und schönen Vielfältigkeit ist.