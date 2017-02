Ein Tinnitus ist eine Sauerei, die man seinem schlimmsten Feind nicht wünscht. Denn er schafft die Stille ab – es gibt sie schlicht nicht mehr. Stattdessen: Pfeifen, Klingeln, Rauschen. Permanent. Peter Silberman , Sänger der Antlers, konnte sein Ohrgeräusch nicht einmal mit Musik überdecken, spielte doch schon die sprichwörtliche Stecknadel seinem Gehör so übel mit, dass er Brooklyn fluchtartig verlassen musste. »Hyperakusis dolorosa« nennt man dieses Leiden. Eine Tortur, insbesondere für jemanden, der ohne Musik nicht kann. Also begann der Mann mit der kaschmirweichen Stimme einen langsamen, strapaziösen Kampf zurück in den Schall. Insofern ist die neue Musik mitnichten Projekt-Business. Sie ist pure Notdurft. Silberman geleitet hier nicht ammenhaft in die Stille hinein, sondern tastet sich mit ein wenig Scheu aus ihr heraus. Die Deprivation lehrte ihn, Stille eher als positive Präsenz zu begreifen denn als Vakuum. Als ein Geschenk. Eine recht erbauliche Geschichte, die aber wenig an der asketischen Skizzenhaftigkeit der Aufnahmen ändert. »Impermanence« ist eine zerflossene Sinfonie einsamer Echolotsignale, die im Raum verklingen, ohne Gewichtiges zu melden zu haben. Das vom Hörer Erhoffte – Melodik, Dynamik, meist auch das Metrum – wird unterschlagen, als müsse auch er von der Entbehrung kosten. Da erscheint es fast ironisch, dass Silberman letztlich das wohl durchgebumsteste Sujet der Liedermacherzunft vor die Klammer gesetzt hat: Vergänglichkeit. Dieses Album also bitte bis zum nächsten Lärmtrauma eingeschweißt aufbewahren.