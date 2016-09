Nachdem das (ehemalige) Enfant terrible der englischen Musiklandschaft Peter Doherty bereits im vergangenen Jahr mit seiner Band The Libertines das Album »Anthems For Doomed Youth« veröffentlichte, steht in diesem Jahr sein zweites Soloalbum nach »Grace/Wastelands« aus dem Jahr 2009 auf dem Programm. Für »Hamburg Demonstrations«, das am 2. Dezember offiziell erscheinen soll, verschlug es den Musiker in die deutsche Hansestadt, wo er das Album zusammen mit Produzent Johann Scheerer (Faust, Gallon Drunk) aufnahm.Eine erste Kostprobe der neuen Platte gewährt die Single »I Don't Love Anyone (But You're Not Just Anyone)«, die man sich nun zu Gemüte führen kann. Der melancholische Song ist geprägt von Peter Dohertys charismatischen Gesang und unaufgeregtem Gitarrenspiel. Stilistisch knüpft er damit an seine letzten Solo-Veröffentlichungen an. Man darf gespannt sein auf »Hamburg Demonstrations«.