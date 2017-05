Wer das neue-Album am Stück konsumieren möchte, sollte zuvor vielleicht eine Reisetablette einwerfen. Denn »No Shape« ist so entzückend launenhaft gediehen, dass jeder einzelne Song aus der Perspektive des jeweils nächsten Stückes Galaxien zurückzuliegen scheint. Während der Opener »Otherside« noch als stilistische Rückblende fungiert, wird in »Wreath« gejodelt, als wäre nichts dabei, und mit »Choir« zwängt sich Mike Hadreas’ Organ durch den Gehörgang direkt ins Prickelzentrum – umwickelt mit Schaumstoff-Groove und dramatischem Gegeige. »Die 4 You« wiederum ist ein Song über die Symbolkraft erotischer Drosselspielchen. Wie all diese Rädchen so anstandslos ineinandergreifen können, bleibt ein Rätsel; die offensive Aufstockung des Sounds aber ist über jeden Zweifel erhaben und an emotionaler Dichte schwer zu überbieten. Das Plus an Hubraum, erarbeitet mit Produzent Blake Mills, fährt Hadreas in tausend Facetten aus und präsentiert sich als manischer Arrangeur, der mit dem Schlafzimmer-Glamour von »Learning« abgeschlossen hat – aus Platzgründen. Dennoch sind auch Momente des Innehaltens Teil des Spektakels. So macht ein Stück vom Angekommensein den Abschluss: »I’m here, how weird«, staunt der 35-Jährige in dem Lied, das seinem Partner gewidmet ist. »Here«, in einer erfüllenden Liebesbeziehung, im Alltag, im Leben überhaupt. Um ein paar weitere Ausflüge in die Haute Parfumerie des Pop wird der Mann trotzdem nicht verlegen sein – so viel verrät allein das diffuse Beben in seiner Stimme.