Dass bei vielen Festivals immer noch viel zu wenige Bands mit weiblichen Bandmitgliedern spielen, ist ein großes Problem. Das Women Of The World Festival, das sich mittlerweile kürzer W-Festival nennt, hat eine eigene Lösung für dieses Problem gefunden: Seit 2012 lässt es ausschließlich weibliche Künstlerinnen oder Bands mit Sängerin bei sich auftreten. Das Festival findet in diesem Jahr vom 24. bis 27. Mai in verschiedenen Venues in Frankfurt am Main statt. Vier der Shows werden von uns präsentiert:24. Mai 2017, Sankt Peter Agnes Obel 25. Mai 2017, Alte Oper25. Mai 2017, Sankt Peter Boy 25. Mai 2017, Alte Oper