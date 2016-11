Auf Zehenspitzen und mit Samthandschuhen tasten sich Pavo Pavo ins Bandleben. Ihr Debüt »Young Narrator In The Breakers« ist ein fragiles Artpop-Gespinst, angefertigt von Gniedel-Geeks allererster Güte, die sich nur unter strengen Auflagen aus ihrem akustischen Schneckenhaus heraustrauen. Hauchzarte Vocals, gestreichelter Bass, verhuschte Piano-Licks, dazu ein als »A Quiet Time With Spaceman Sputz« beworbenes Davondriften in Ambient-Sphären und der gerade mal einminütige Krumen von einem Titeltrack. Wie versehentlich streift jemand die Violine; den Rhythmus trägt die Thermik der Synthies aus der Distanz heran. Zu dritt spielt man stille Post mit surrealistischen Sprachbildern und lässt sogar dem Tornado die Luft ab, bis er auf Streichholzschachtelformat geschrumpft ist und angenehm kitzelt. Kurz: Alles schwebt schön daher und beansprucht auch sonst kaum feste Stellfläche für sich. Nun treibt einem das zwar den Puls nicht in die Höhe, hat aber in der Form durchaus seine Richtigkeit. Denn wenn Pavo Pavo sich mal aufrappeln, wirkt das schnell mal ziemlich hampelig. Dann doch lieber fix zurückgeschlüpft in dieses mit der Pinzette drapierte Dösen; die hohe See ist schließlich nur ein Nickerchen auf der Luftmatratze entfernt. »Do the disco kick, I’m hopeless« heißt es in einer Zeile, fleht es aber doch implizit aus jeder. Die Vorschau für den Hörer: »2020, We’ll Have Nothing Going On«. Really? Ich wette mit 100 Schlafmützen dagegen und löse ein Ticket für die nächste Runde. Ich will dabei sein, wenn alles explodiert.