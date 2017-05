Nicht nur die Eulen sind nicht, was sie scheinen, auchist immer wieder für eine Überraschung gut. Was zunächst wie ein uninspirierter, mit Studiotechnik und offensiver Verspieltheit notdürftig aufgemotzter Entwurf von R’n’B wirkt, erweist sich bei konzentriertem Hören als Füllhorn toller Einfälle. Delay-Effekte, Hall und komische Geräusche manipulieren Wellers Songs und sorgen dafür, dass sie auf der Grenze zwischen extrovertiert-spröden und psychedelisch-reflexiven Stimmungsmustern balancieren. Allgegenwärtig sind trockene Breakbeats, die den Songs eine Funk-Anmutung verleihen. In »She Moves With The Fayre« funktioniert das sehr gut, weil der Song herrlich abschweifend strukturiert ist und das bewusst plakative »Sex Machine«-Zitat suggestive Oberflächenreize entfaltet. Wie gekonnt Weller in »New York« die unterschwelligen Anspielungen auf lateinamerikanische Spielarten wie Salsa einarbeitet, ist ebenfalls beeindruckend. In dem mit einem anregenden Bläsermotiv arrangierten »Hopper« geht es darum, dass die Bar-Realität die Bilder Edward Hoppers imitiert, was clever ist, weil es sich ursprünglich natürlich genau umgekehrt verhalten hat. Die Soul-Ballade »Long Long Road« verdient besondere Erwähnung aufgrund ihrer Zurückhaltung, obwohl man sich wünscht, dass Weller mal wieder poppig statt rau singen würde – vielleicht eine Frage des Alters. Alles in allem ist »A Kind Revolution« nicht der große Wurf im Sinne eines gänzlich ausgewogenen Gesamtkunstwerks, sondern eine Sammlung von in sich stimmigen Stücken, denen man stets anhört, dass sie mit Liebe zum Detail realisiert worden sind.