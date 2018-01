Zugegeben, so richtig befriedigend war das Ende der neuen »Pastewka«-Staffel nicht. Vergangene Woche auf Amazon Prime gestartet, zeigen die neuen Folgen einen Pastewka in der Midlife-Crisis – ein Setting, dass nicht nur reichlich Chaos mit sich bringt, sondern hier und da auch beim Zuschauer für Irritation gesorgt haben dürfte. Wie diese Situation aufgelöst wird, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Zufrieden war aber nicht jeder, die Fortsetzung schien unausweichlich und wurde dann jetzt auch schon offiziell angekündigt. So soll im kommenden Jahr die neunte Staffel gezeigt werden. Die Folgen der achten Staffel sollen laut Amazon derweil einen Rekordstart hingelegt und »Pastewka« derzeit zur am meisten gesehenen Serie auf Prime gemacht haben.