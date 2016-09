Ich will Passenger s Leben führen. Ich will an einem Strand mit beeindruckender Kulisse stehen, auf die Felsen glotzen, die Füße in den Sand vergraben, sonst niemanden in der Nähe wähnen und darüber nachdenken, wie das Leben wohl so spielt und welche Metaphern ich dafür benutzen kann. Melancholie ist nur ein ganz liebes, oberflächliches »Wird schon wieder« und alles, was ich brauche, ist eine Gitarre als meinen ganz persönlichen Wilson. Denn: »Everything is nothing ’til you got someone to share with« (»Everything«). Mike Rosenberg hat mit diesem Lebensgefühl nun schon sein achtes Studioalbum gefüllt.Da sind auch auf »Young As The Morning Old As The Sea« keine Überraschungen, kein Abrücken, nur zartes Geklimper, Gewinsel und Geseufze. Bei »Anywhere« taucht zwar mal eine Frauenstimme auf, bei »The Long Road« gibt es einen netten Country-Einschlag und bei »Home« wird Rosenberg fast schon wütend, sonst ist es aber die normale Berieselung. Vielleicht könnten die Songs mit einer anderen Stimme als der des knatschigen Interpreten noch etwas gewinnen. Aber so ist »Young As The Morning Old As The Sea« eben eine weitere Platte für Leute, die immer wieder gern bei sich ankommen, verstaut in einem Ikea-CD-Regal im Ikea-Wohnzimmer mit den drei Ikea-Lampen. Und angehört wird Passenger dann beim Lesen eines Glücksratgebers und einem okayen Wein.