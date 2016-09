Gerade ein paar Tage ist es her, dass Robbie Williams sein neues Album mit einem fulminanten Trailer ankündigte und gleichzeitig einen Vorgeschmack auf den Titeltrack gab. Nun legt er nach und präsentiert den ersten Song samt Video aus »The Heavy Entertainment Show«, das am 4. November erscheinen wird.Mit »Party Like A Russian« schafft es Robbie Williams ein weiteres Mal zu polarisieren. Er feiert sich selbst, während er vom Partyleben russischer Oligarchen erzählt. Das Ganze würzt er mit bissigen Untertönen und einer Reihe gängiger Klischees. Hochglanz-Pop mit dem frech-britischen Augenzwinkern, das er zur Perfektion getrieben hat. Textzeilen wie »It takes a certain kinda man with a certain reputation / To alleviate the cash from a whole entire nation / Take my loose change and build my own space station / Just because you can, man

« sprechen für sich.