Die besten Konzertabende sind die, bei denen man gar nicht damit rechnet, dass sie so gut sind. Das ist eine recht pauschale Aussage, zugegeben, die sich aber dennoch oft genug bewahrheitet. Auch dieser Abend im Gebäude 9 hätte ein Großer werden können, wenn – ja, wenn – nicht ein paar größere Kleinigkeiten stören würden. Angefangen bei der ebenfalls aus New York stammenden Support-Band Pill . Die Absicht ist klar: Ein verquerer Noise-Rock á la Swans versieht die Band mit Riot Grrrl-Attitüde. Liest sich nicht schlecht, klingt aber viel zu bemüht, humorlos und wenig durchdacht. Haudrauf-Zeilen wie

»My body, my life / Congressmen want to steal all of our rights« verstärken noch den Eindruck des infantilen Aufbegehrens.