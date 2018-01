Herkunft Kopenhagen

Genre Post-No-Future-Sax-Punk

Mitglieder 6

Besondere Vorkommnisse Aus der Orchesterrockband mit Trompete und Cello, die Sänger Gustav Berntsen gründen wollte, wurde eine Art Punkband mit Saxofon und Geige.

Aktuelles Album »Heaven, Treason, Women« (Premium Abundance), neues Album 2018



Gustav Berntsen: Ich weiß es nicht. Ich habe bei den Rehearsals mit den Pardans zum ersten Mal gesungen – das leise Nuscheln, das ich zum Schulchor beigetragen habe, möchte ich nicht Singen nennen. Auf unserem Debüt klingt meine Stimme sehr direkt, was daran liegt, dass wir nur eine Show gespielt haben, bevor wir es aufnahmen. Sie kam einfach so raus und fühlte sich richtig an. Mittlerweile habe ich sie ein wenig besser kennengelernt.

Patrick Rathbun: Sollte das plötzlich so sein, wären das dramatische Neuigkeiten. Hätten wir das früher gewusst, hätten wir ein anderes, cooleres Instrument gewählt – schließlich geht es uns nur ums Coolsein.

Gustav: Es ist ambitioniert, sehr schön und sehr dreckig zugleich. Wir haben es im letzten August innerhalb von sechs Tagen in einem Vorort von Kopenhagen aufgenommen. Produziert hat es Per Buhl, ein dänischer Gentleman, der in den 70ern No Knox gegründet hat – eine der ältesten und besten Punkbands des Landes. Wir haben also 40 Minuten neue Musik, die nur darauf warten, von jemandem gehört zu werden, mit dem wir zusammenarbeiten wollen. Mehr verraten wir nicht.



Patrick: Irgendwie findet jede Szene in Kopenhagen ihren Platz.

Patrick: Lød, Spines und Collider – auch wenn Letztere zugezogen sind.