Musizieren war für David Pajo offensichtlich schon immer ein fester Bestandteil seiner Identität. Er war Will Oldhams Palace Brother, hat temporär bei Interpol, Tortoise und Zwan mitgespielt, mit Slint hat er den Postrock miterfunden und solo einige kleine Schätze veröffentlicht. War da noch mehr? Und ob. Doch dann verlor er die Bindung zum Leben und der Musik. Es folgte ein alarmierender Blog-Eintrag, ein Suizidversuch und schließlich sogar noch ein Motorradunfall, bei dem er beinahe ein Bein verlor. Sein erster musikalischer Atemzug nach dieser Lebenskrise ist eine Sammlung an Tracks, die die enorme Spannweite seines Schaffens offenbart. David Pajo hält sich dabei an absolut gar nichts, was eine Plattenfirma gut meinend raten würde. Er bringt alle Facetten seines Schaffens auf einem Album unter und lässt rohen Doom Metal, Klangexperimente und fragilen Folk als autonome Bestandteile aufeinanderprallen.