Hey, Leute von der Pop-Akademie, wenn ihr mal was Frisches fürs Proseminar »Pop im 21. Jahrhundert« braucht, dann nehmt doch »It’s Over« vom Debütalbum von Palace . So geht nämlich Pop: Eine stetig fordernde Gitarre, ein Chorus zwischen Verzweiflung und vager Hoffnung, eine warme, unaufdringliche Rhythmus-Sektion, am Ende ein wenig Falsett fürs Herz. Groß. In England sind Palace schon eine ziemliche Nummer, ihre ersten beiden EPs wurden allenthalben gelobt, über fehlendes Radio-Air-Play konnte man sich auch nicht beschweren. Das verwundert nicht, machen die fünf doch archetypisch britischen Sound neuer Prägung, man denke an Bands wie Kooks und Maccabees.Das Debütalbum »So Long Forever« wurde nun im »kreativen Nervenzentrum« The Arch erarbeitet, einem Londoner Hangout für junge Musiker und Künstler. Trotz des slicken Spots lässt das Gesamtergebnis frühe Fans eher unbefriedigt zurück. Die erwähnte Übermutter »It’s Over« oder »Bitter« sind gute bis sehr gute Songs, die man auch gerne zwei- oder dreimal hören mag. Aber auf der langen Strecke wabert das Album dann doch eher so dahin, zu wenig bleibt hängen. Und textlich bleiben Palace zu häufig bei Allgemeinplätzen: »Live well, you’ll reap what you saw« – stimmt natürlich, war in der Bibel aber schon wesentlich pointierter und griffiger formuliert.