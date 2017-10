Die 1990er haben sich ja nicht nur in kultureller Hinsicht so einiges zu Schulden kommen lassen. Doch dank der besten Werke von Bands wie den Smashing Pumpkins, Nirvana oder Pearl Jam sollte die vorletzte Dekade zumindest Freunden erdiger, kantiger Rockmusik gut im Gedächtnis geblieben sein.Zu diesen gehören offensichtlich auch die niederländischen Paceshifters , die ihren Vorbildern auf »Waiting To Derail« bereits zum vierten Mal auf Albumlänge Tribut zollen, und zwar mit allem, was dazu gehört: kraftvolle Hommagen an die Stone Temple Pilots wie »Dead Eyes«, Midtempo-Songs sowie Hymnen wie »Adore« und »Someday«, die nicht nur aufgrund ihrer prägnanten Titel an Billy Corgans beste Arbeiten erinnern.Deren Unsterblichkeit wird freilich kaum ein Stück auf »Waiting To Derail« erreichen, und so werden die Paceshifters zwar sicherlich das eine oder andere nostalgische Ohr erfreuen, aber kaum ein derartiges Revival lostreten können, wie es andere Bands unlängst für den Hard Rock der 1970er taten. Betrachtet man den musikalischen Output der 1990er als Ganzes, ist das aber wahrscheinlich auch besser so.