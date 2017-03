Nach drei starken Spaceman-Alben, einem Hörbuch und Theater war es für Hannes Wittmer an der Zeit, sich zu verändern; das fühlte sich offenbar notwendig an. Darum sind nun die Band Otago und diese elf plötzlich englischsprachigen Stücke da, die das Songwriting, das Hannes Wittmer schon unter seinem Alter Ego so feinfühlig beherrschte, auf eine neue Ebene hieven. Aus Gitarre, Cello, stärker zentrierter Percussion, dezent elektronischen Elementen und Wittmers wunderbar weicher Stimme ist eine Band – oder besser ein Bandprojekt – entstanden, das neben Wittmer aus Felix Weigt (Die Höchste Eisenbahn) und Anne de Wolff (Calexico, Bosse) besteht. Veränderung, Neuordnung und Selbstreflexion waren schon vorher Wittmers Themen, doch anders als auf seinen Alben als Solist hüllt seine Musik nun durch ihr größeres Format stärker ein, fühlt sich sehnsüchtig und nach Fernweh an, unsicher und rastlos, obwohl sie ihre Nachdenklichkeit ruhig und bedächtig transportiert, dabei aber nie an Dringlichkeit spart. Ein Album für schlaflose Nächte und dringend benötigten Trost, fürs stetige Suchen nach Ruhe im Kopf.