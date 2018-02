Womöglich ist Olli Schulz’ fünftes Soloalbum das erste, auf dem sich die vielschichtige Persönlichkeit des Musikers nahezu passgenau in der Musik widerspiegelt. Die Melancholie war natürlich immer schon seine treue Begleiterin, aber es gibt eben auch die zuweilen aufbrausende Exaltiertheit seines Charakters, die seine Ausflüge fürs Fernsehen so unterhaltsam machen. Und so ist es nur folgerichtig, dass der Swag-Faktor in dem neuen 30-minütigen Mixtape »Scheiß Leben, gut erzählt« nach oben geschraubt wurde. Mit seinem Freund Ali As setzt Schulz sich rappend mit seiner ambivalenten Persönlichkeit auseinander, im Hintergrund gibt es schwere Beats. Nachdem die letzte Platte »Feelings aus der Asche« von der Sonne in den Regen führte und mit dem Titelsong eines der traurigsten Trennungsstücke seiner Karriere enthielt, ist sein neues Werk in seiner Wirkung lebensbejahender und erzählperspektivisch offener. Unnahbar gewordene Künstler in der Sinnkrise und dysfunktionale Beziehungen, die auf Geld gebaut sind, sind Teil seiner Beobachtungen. Zweifelsohne ist nicht jedes Stück ein Treffer, aber schwer erträglichen, postpubertären Quatsch wie »Sportboot« muss es auf einer Platte von Olli Schulz eben auch geben. Das Prinzip der totalen Offenheit zeigt sich nicht nur musikalisch, sondern auch in der Besetzung der Gästeliste. So darf neben langjährigen Wegbegleiterinnen wie Kat Frankie auch der Schauspieler Bjarne Mädel ein paar lustige Einlagen zum Besten geben. Einer der herausragenden Songs des Albums ist das hymnische »Schmeiß alles rein«, ein Stück, das die Paranoia seines späten Erfolgs (falsche Freunde und neue Probleme) kritisch und klug durchleuchtet. Die schönste Textzeile gibt es schon zuvor, in der Country-Pastiche »Wachsen (Im Speisesaal des Lebens)«: »Der Warteraum zum Glück bleibt im Haus das größte Zimmer«.