01.04.2018, Köln, Gloria

»Köln ist immer eine sichere Nummer!« wirft Olli Schulz in seiner eigenen schnoddrigen Kumpeligkeit ein und weiß ganz sicher: Diese ironische Arroganz darf er sich erlauben. Konzerte des Hamburgers sind nämlich – egal ob an guten oder schlechten Tagen – immer zumindest unterhaltsam. Heute wirkt der Musiker gelöst wie noch nie, das war auch schon mal anders. Schulz war schon immer ein Zauderer und Haderer, der auf jede tollkühne Selbstbewustseinsgeste den tiefen Zweifel folgen lassen konnte. Entsprechend seiner Musik, die mal charmant witzig, dann wieder melancholisch werden kann.

Der Zuneigung darf sich der Hamburger am 1. April im Kölner Gloria sicher sein. Die harten Lehrjahre mit nur zaghaften Erfolgen liegen eindeutig hinter ihm so scheint’s, der Musiker ist längst zur Institution geworden. Die charmante Mischung aus nonchalantem Sprachwitz und gefühligem Indie-Rock geht bei Schulz einfach auf, seine »vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Geschichte« wirkt authentisch. Die bloße Verwaltung des Status Quo kommt für den Liedermacher natürlich nicht in Frage. »Du schockst nicht mehr…« ist das zweite Stück des Abends und darf auch als Song über sich selbst verstanden werden, wie er sagt. Die Kernaussage: Pass bloß auf, dass Du und deine Kunst nicht austauschbar werden.

So kann es nach dem Fame weiter gehen. Und für Olli Schulz ging es ja schon weiter: Mit der eklektischen Mixtape-Platte »Scheiß Leben, gut erzählt«. »Ich weiß, dass die Platte schwierig ist, und ja, so ist das eben. Ist wie im Leben eben auch«. Diese Form der Dialektik in den Worten des Musikers zeigen, wieso er so gemocht wird. Er biedert sich nicht an, er zweifelt vor Publikum. Schulz, der Authentische. Das offene Plaudern ging dem Mann schon immer leicht über die Lippen, doch die pointierten Geschichten zwischen den Songs wirken geschliffen wie nie. Da tat wohl die mittlerweile fünf Jahre währende Podcastschule von »Sanft & Sorgfältig« (seit zwei Jahren nun »Fest & Flauschig«) mit Buddy Jan Böhmermann ihr Übriges. »Böhmi ist im Urlaub, sonst wäre er heute vorbei gekommen« versichert er. Und man weiß, dass es wohl so gekommen wäre, schließlich ist Böhmermann eine loyale Seele, so hat er in diesem Jahr bereits im Übel & Gefährlich mit Schulz gemeinsam bei dessen Vorbereitungsgig auf die Tour auf der Bühne gestanden.

Die Mitte des Konzerts ist erreicht, Zeit für Social Media Action. Wie schon in seinem wöchentlichen Podcast mehrfach thematisiert: Olli Schulz ist jetzt auch auf Instagram, dafür braucht er noch eine Story, sprich: Filmmaterial. Und da Schulz eher der volksnahe Typ ist, finden sich schnell zwei Leute die er auf die Bühne holt und ihn zu Filmen. »Ihre Nacht hat tausend Farben und ihre Tage kein System«, heißt es in »Phase«, dem dazugehörigen Stück – Olli hat sein System gefunden. Die Rolle des Elder Statesman of melancholic jokes füllt er mittlerweile ebenso souverän wie gekonnt aus. Souverän heißt im System Schulz natürlich immer noch, dass es Unbeherrschtheit geben kann und muss. Bei einem Rant gegen die AfD redet er sich kurzzeitig in Rage. Er erzählt eine Geschichte dazu, die sehr nah an ihm dran ist. Seine Tochter bekommt auf einer Sommerfestveranstaltung Luftballons der AFD geschenkt, er bemerkt es erst, als die beiden in der Bahn saßen. Wie dazu verhalten? Einem Kind darf man schließlich keine Luftballons wegnehmen. Ein Älterer in der Bahn versichert: »Dein Vater muss dir die Ballons wegnehmen, genau richtig so«. Problem gelöst.

Auch die frühen Stücke werden am heutigen Abend gespielt, einige vom tollen »Beige Album« – vielleicht Ollis Sternstunde als Musiker. Im letzten Drittel geht die Band kurz, die sich unter anderem aus seinem ewigen Freund und Bandkumpel Max Schröder, Gründungsmitglied von der Hund Marie, rekrutiert, kurz von der Bühne. Im Akustikteil der Show gibt Schulz den infantilen Blödel und spielt Spasssongs wie »Spielerfrau« und »H.D.F.K.N.K.« Zum Abschluss steht wieder die gesamte Band auf der Bühne und spielt das dramaturgisch antizyklische »So muss es beginnen«. Wir sagen: So soll es weiter gehen mit Olli Schulz.