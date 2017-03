Olivier Alarys »Fiction / Non-Fiction« als Debüt zu verstehen ist technisch korrekt, unterläuft aber, dass der französische Komponist bereits seit den frühen 2000ern mit seinem experimentellen Pop-Projekt Ensemble nicht weit unter dem Radar fliegt: Ensemble arbeiteten mit Cat Power und Lou Barlow, Alary komponierte an Björks Album »Medúlla« mit und remixte die Isländerin mehrfach. In den letzten Jahren ließ er Ensemble organisch ausschleichen und widmete sich vor allem Soundtrack-Arbeiten. Der Titel seines ersten Albums unter eigenem Namen bezieht sich darauf, und tatsächlich kompiliert es in diesem Kontext entstandene Werke. So unterschiedlich die Filme – vom dokumentarischen »Up The Yangtze« über den Bau der chinesischen Drei-Schluchten-Talsperre bis zum kanadischen Indie-Streifen »Jo Pour Jonathan« –, so vielfältig sind auch die 17 Tracks des Albums texturiert. Alary, derzeit in der Montrealer Szene um Godspeed You! Black Emperor zu Hause, arbeitet mit einer reichen Soundpalette im electro-akustischen Grenzland. Die Stücke reichen von Drones über Orchestrales bis hin zu Pianoelegien. Leider gleiten sie ohne Bilder etwas ziellos dahin. Zu sehr ist das hier Stückwerk, als dass sich einzelne Momente wirklich entfalten könnten; zu langatmig ist es wiederum in seiner Gesamtwirkung, als dass es die Hörenden in die Bildwelten hineinziehen könnte, für die die Musik geschrieben wurde.