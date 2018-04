Im vergangenen Jahr veröffentlichte Ólafur Arnalds den Soundtrack zur Serie »Broadchurch«, nun wird es Zeit für neue Musik. Mit »re:member« veröffentlichte der Künstler heute eine neue Single inklusive eines atmosphärischen Videos.



»I am so happy to finally share some new music with you! There is much more to come, but it starts here«, kommentierte der Musiker auf Facebook. Wann genau man mit mehr neuem Material, oder gar einem kompletten neuen Album rechnen kann, ist allerdings noch nicht bekannt.



Schon lange ist der Isländer nicht mehr nur als Minimalist am Piano bekannt. Auch die neue Single »re:member« schließt zwar sanften Tastenanschlag mit ein, lässt darüber hinaus aber auch majestätischen Streichern und elektronischen Effekten Raum. Erst nach vier Minuten setzt zudem ein seichter Beat ein und trägt das Stück in eine völlig neue Richtung.