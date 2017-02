Diese Band bleibt ihrer Linie treu, die eigenen Musikvideos zur Behandlung von Themen zu nutzen, statt damit einfach nur ein Lied zu visualisieren. Mit dem neuen Clip zu »Es ist wieder Februar« aus dem aktuellen Album »Zwei« werfen OK KID den Blick hinter die verschlossenen Türen schlagender Studentenverbindungen und zeigen eine Mensur.»Wir haben versucht, das Ritual so authentisch wie möglich darzustellen. Nicht, weil wir es abfeiern, sondern um auf dieses fragwürdige Ritual aufmerksam zu machen«, kommentiert die Band ihre Themenwahl. »Trauriger Fakt ist: Es gibt einige Verbindungen, die klar am rechten Rand stehen. Dort werden extrem chauvinistische Ideen und homophober Schmutz gepflegt und zur Tradition verklärt. Auf der anderen Seite haben wir bei der Recherche zum Video ›Burschen‹ kennengelernt, die so gar nicht das Klischee erfüllen. Sie wehren sich aktiv gegen die rechten Tendenzen anderer Verbindungen, waren offen für Kritik und Diskussionen.«