Der Indie-Pop der beiden Australierinnen nimmt diese Bezeichnung etwas widerspenstig an: wo man heute meist Gitarrenriffs und niedliche Synthies bekommen würde, greifen die zwei gerne auf Mandoline, Geige und andere Instrumente zurück, die eher Bluegrass und Folk schreien, um ihnen allen Traditionen zum Trotz einen jugendlichen und auch urbanen Sound abzujagen. Auf ihrem Debüt »Stadium Cake« nehmen Liv und Pepi allerlei Hochs und Tiefs des Lebens in Angriff, verpackt in sympathische Melodien.

Geschrieben am

21. September 2016, 12:35