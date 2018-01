Offizielle Beastie Boys-Biografie im Herbst

Machen wir uns nichts vor: Es gibt nur wenige Memoiren die uns mehr interessieren würden, als die der (verbleibenden) Beastie Boys . Mike D und Ad-Rock haben einiges erlebt und dementsprechend viel zu erzählen, so viel ist klar. Dass der vor bereits vier Jahren zustande gekommene Buchvertrag bis heute keine Früchte getragen hat, verwundert da wirklich nur bedingt. Nun soll die lang erwartete Biografie des einflussreichen Trios aber tatsächlich noch diesen Herbst erscheinen. Das hat Mike D in einem Interview bei Beats 1 bekanntgegeben. »To tell our story, we have to give the cultural history of where we came from«, betont er dabei. Die Passage ist hier in Gänze zu hören: