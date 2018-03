Schon der erste Track auf »Yada Yada« macht klar, wie der Hase auf dem dritten Album der Berliner Odd Couple läuft: »Bokeh 21« ist ein siebenminütiges Monster, das – auch dank der tatkräftigen Unterstützung des neuen dritten Mitglieds Dennis Schulze – das gesamte Spektrum der Band in sich vereint. Motorische Krautrock-Beats bilden das Fundament für fuzzy Gitarrengebilde, und Dada-NDW lässt sich von spacig wabernden Synthie- und Orgel-Eskapaden in andere Sphären entführen.

Schon immer waren Odd Couple dann besonders stark, wenn sie ihren Vintage-Sound in ein modernes, völlig abgedrehtes Soundkostüm packten. Das funktioniert etwa in »Vielfraß«, einer zeitgeistkritischen Abrechnung mit der Generation Smartphone, oder dem von schwitzenden Blues-Gitarren dominierten Titelstück bestens. »Katta« verpasst provinzieller Lethargie einen Arschtritt, während »Stiff« die Band zu ihren Garage-Punk-Wurzeln zurückfinden lässt. Überhaupt strotzt die Platte im Gegensatz zum Vorgänger »Flügge« nur so von eigenwillig nach vorne preschenden Hits, auch der Stoner-Song »Robotix« gehört dazu. Das macht deutlich: Eine auf genüsslich-konsequente Weise schräge Band ist im derzeitigen Starkstrom-Genre nur schwer zu finden.