Odd Couple hatten wir schon länger auf dem Zettel, vollkommen weggeblasen hat uns die Live-Energie der Garagenrock-Combo dann bei unserem Intro Intim während der C/O Pop im August. Wir freuen uns daher schon sehr drauf, wenn am 4. November endlich das Album »Flügge« erscheint. Mit »Haste Strom, haste Licht« haben sich die Berliner bei ihrem neuen Video für eine der stärksten Nummern der kommenden Platte entschieden. Ein Hit für verschwitzte Jeansjacken! Was sollen wir sagen: Wir lieben diese haarigen Biester!