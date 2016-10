Flügge werden kann mitunter ein langer Prozess sein. In der Evolution eines Musikerlebens passiert das oft auch erst, nachdem man es einige Male mehr oder auch weniger erfolgreich probiert hat. Viel zusammen probiert haben auch Jascha Kreft und Tammo Dehn. Die beiden gebürtigen Ostfriesen, die das Duo Odd Couple bilden, kennen sich bereits aus dem Kindergarten. Irgendwann zogen sie nach Berlin, zogen gemeinsam in eine Neuköllner WG, in der sie noch immer wohnen, und wurden nun von ihrem Label eher überrumpelt, doch noch schnell ihr zweites Album aufzunehmen. Der Wurf ins kalte Wasser. Anderthalb Monate Zeit. Eigentlich nicht viel, um flügge zu werden – zumindest nicht geplant.»Thematisch geht es darum, seinen Weg zu bestimmen, nachdem man von zu Hause ausgezogen ist: Was man will, wer man eigentlich ist. Flügge bedeutet für uns in diesem Selbstfindungsprozess der Moment, in dem man denkt: ›Ah, ach so ist das!‹ Nur um in halbjährlichen Erkenntnissen festzustellen, dass es vielleicht doch ganz anders sein kann«, sagt Tammo. Dieser Selbstfindungsprozess kommt musikalisch mit eingängigen Riffs, einem Mischmasch aus englischen und deutschen Texten und Overdubs daher. Digitale Nachbearbeitung: Fehlanzeige. Also fast so wie im wahren Leben. Umso erstaunlicher ist daher, dass viele Grundriffs auf dem Album sehr alt sind. Einige gehen sogar noch auf Versuche in ihren Kinderzimmern zurück, als sie grade mal 16 waren. »Das war wohl damals der Peak unserer kreativen Schaffensphase«, sagt Jascha mit einem breiten Lächeln. Vielleicht verdeutlicht das aber ganz gut, dass die Jungs schon weit vor diesem Album flügge waren.