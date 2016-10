Sorry: »Flügge« ist einfach ein saudoofes Wort. Aber zum zweiten Werk von Odd Couple leider in mehrfacher Hinsicht passend. Die Generation Y kreist ständig um wechselnde Lebensentwürfe und scheitert daran. Darum geht es in »Flügge«. Das überall und allzeit verfügbare Zuviel von allem lähmt. Auch beim flügge werden: »Too many options make me feel like I’m lost«. Interpretierfreudige beziehen das Wort flügge einfach auf die diversen musikalischen Stilrichtungen, davon gibt’s auf »Flügge« noch mehr als auf dem Debüt. Klassischer Rock’n’Roll wechselt sich mit bluesigen und krautigen Elementen ab, und natürlich fällt auch der Garagen-Sound des Vorgängers »It’s A Pressure To Meet You« nicht ganz hinten über. Das ist zwar abwechslungsreich und nie langweilig, doch irgendwas fehlt.Mehr von dieser direkten, speziellen und sehr nach vorne preschenden Art wie beim Opener »Haste Strom Haste Licht« vielleicht. Und mehr von der eigenwilligen Eingängigkeit alter Songs wie »Nightcrawl«, »Overtüre« und »I Am Observer«. Trotzdem macht vieles auf »Flügge« ziemlich Bock, vor allem das Grungige, Verrotzte, Ungekämmte, oder die deutschsprachigen Songs wie das Titelstück, »Gedächtnismann« oder »Gehirnkasten«. Neben Lob und dem bisschen Tadel ist noch ein Hinweis wichtig: Odd Couple sind und bleiben vor allem eine Live-Band, deren Konzerte niemanden unbegeistert, trocken und nüchtern entlassen.