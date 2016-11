Nach »Senna« und »Amy« nimmt sich Mat Whitecross in seiner neuen Doku die Gallagher-Brüder auf dem Höhepunkt ihrer Karriere vor. Der Film wird garantiert zum Fan-Liebling – aber auf Tiefgang und Drama wartet man vergebens.

Die Entscheidung von Mat Whitecross, den Oasis-Gig in Knebworth 1996 als Klammer für seinen Film zu nehmen, ist eine sehr komfortabel. So viel Bruder-Drama gab es da noch nicht, eher mäßige Oasis-Alben, die sicher auch zum schwindenden Erfolg beitrugen, mussten noch aufgenommen werden – und überhaupt ist eine junge, vorlaute Working-Class-Lads-Band viel unterhaltsamer als die abgewichsten Profis, denen man Jahre später in der Tourdoku »Lord Don’t Slow Me Down« bei der Arbeit zusehen konnte.

Deshalb dürfte »Supersonic« genau der Film sein, den sich die Fans gewünscht haben: teilweise geradezu spektakuläre Privataufnahmen, schöne Livesequenzen und aus dem Off Gallagher-Monologe im Dutzend. Bleibt am Ende nur die Frage, wer auf die behämmerte Idee kam, den Film zu synchronisieren. Gibt es irgendjemanden, der sich die deutschen Synchronstimmen anhören will, die aus einem im Manchester-Slang gebrabbelten »knowhatimean« ein eher nach Ruhrpott klingendes »Weißtwasichmeine« machen? Fuck that! Zum Glück kann man das abschalten, weißtwasichmeine?