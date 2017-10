Mit Acts wie Romano, Warhaus, Gurr gibt es auch dieses Jahr wieder eine ganze Reihe an spannenden Acts beim Nürnberg.Pop zu sehen. Mit dem jüngst enthüllten Programm können nun auch endlich Pläne für die ereignisreiche Woche geschmiedet werden, die Besucher zu zahlreichen Locations führt. Während sich das Eröffnungskonzert am 22. Oktober im Schauspielhaus mit Tom Schilling & The Jazz Kids (Siehe Foto) noch recht entspannt im Kalender unterbringen lässt, hilft beim Start der Kulturwoche am darauffolgenden Tag folgende Übersicht.