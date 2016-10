Köln hat die c/o pop, Hamburg das Reeperbahn Festival – und Nürnberg seit 2011 die Nürnberg.Pop.





Dazu haben sich die Veranstalter für die sechste Ausgabe des Stadtfestivals eine Besonderheit einfallen lassen: Das Programm beschränkt sich in diesem Jahr nicht nur auf einen Tag. Bereits ab dem 24. Oktober erhält man im Rahmen der Kulturwoche mit einem Festivalbändchen vergünstigten bzw. freien Eintritt in diverse Einrichtungen, etwa Kinos, Museen oder Restaurants. Am 29. Oktober verwandelt sich Nürnberg in eine Festivallandschaft der Elektro-, Indie- und Folk-Musik. Mit 25 Bands, 8 Spielstätten und rund 900 Besuchern feierte die Nürnberg.Pop 2011 ihr Debüt. Nur fünf Jahre später sind nicht nur zahlreiche neue Locations dazu gekommen, sondern auch viele neue Acts: 40 regionale und überregionale Künstler, Newcomer sowie Urgesteine aus den Sparten Indie, Folk, Rock und HipHop werden in rund 20 Locations der Nürnberger Altstadt auf der Bühne stehen.Darunter fallen Clubs wie der Club Stereo, zahlreiche Bars, etwa die Hangover oder Hey Hey Bar, aber auch ungewöhnlichere Spielorte wie der Plattenladen Goldvinyl, das Neue Museum Auditorium oder die Klarakirche. Ein Rahmenprogramm mit Kunst- und Kultur-Angeboten runden die Konzerte und Live-Shows ab.Dazu haben sich die Veranstalter für die sechste Ausgabe des Stadtfestivals eine Besonderheit einfallen lassen: Das Programm beschränkt sich in diesem Jahr nicht nur auf einen Tag. Bereits ab dem 24. Oktober erhält man im Rahmen der Kulturwoche mit einem Festivalbändchen vergünstigten bzw. freien Eintritt in diverse Einrichtungen, etwa Kinos, Museen oder Restaurants.

29.10. Nürnberg § Bisher bestätigte Acts: A Saving Whisper, Ahmet Iscitürk, Beatfrog, Betamensch, Blue Pine Theatre, Brickwater, Charles Junior, Code Canary, Cyroe, David Pereira, Die Japanische Clubjacke, Drangsal, El Mago Masin, Impala Ray, Ira Atari, Jakob Bruckner, Josin, Juri von Stavenhagen, Juse Ju, Kytes, Linda Rum, LUX & Cape Kendricks, Monday Tramps, Nick & June, Oh Lonesome Me, Paramedique, Parcels, Phoria, Sam Loves To Travel, Sarah & Julian, Schlakks, The Black Elephant Band, The Green Apple Sea, The Living, The Mergers, The Red Aerostat, The Robocop Kraus, The Same, Tiere streicheln Menschen, Von Wegen Lisbeth u.v.a.