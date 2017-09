Nachdem die Band Ende 2015 ihr Debütalbum veröffentlichte, folgt nun mit »Broken Machine« ein Zweitwerk von Nothing But Thieves , das keinen Deut hinter seinem überzeugenden Vorgänger zurück fällt. Zwischen euphorischem Stadionrock und großformatiger Geste finden die Briten ihren Platz. Ihr Sound gehört auf große Bühnen und brachte sie bis ins Vorprogramm der 2016er »Drones«-Tour von Muse.Wir verlosen zwei Fan-Pakete von Nothing But Thieves, bestehend aus »Broken Machine« auf CD und LP, einem T-Shirt und weiteren Goodies. Tragt euch einfach unten ins Formular ein und gewinnt mit etwas Glück.