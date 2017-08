Herkunft: Southend-on-Sea, Essex (GB)

Genre: Alternative- und Indierock mit diagnostiziertem Muse- und Radiohead-Fantum

Mitglieder: 5

Besondere Vorkommnisse: Trotz der Tour mit Muse, Headline-Slots und einem beachtlichen Auftritt beim letztjährigen Glastonbury Festival mag die Trotz der Tour mit Muse, Headline-Slots und einem beachtlichen Auftritt beim letztjährigen Glastonbury Festival mag die Band ihre eigenen Konzerte am liebsten: »5.000 Menschen kaufen sich eine Karte. Und wozu? Nur um dich zu sehen. Das ist das Beste überhaupt!«

Aktuelles Album »Broken Machine« (RCA / Sony / VÖ 08.09.17)





Nee, das finden wir richtig gut! Solche Vergleiche schmeicheln uns natürlich. Bevor wir bekannter wurden, konnten wir uns gar nicht ausmalen, irgendwann mal mit so großen Namen in einem Atemzug erwähnt zu werden. Seit bestimmt schon 15 Jahren sind wir riesige Fans dieser Bands.Wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass alles, was kaputtgeht, auch wieder gefixt werden kann. Deshalb verbirgt sich hinter der rissigen Oberfläche dieser Frau auch etwas Goldenes. Das soll zeigen, dass jede Zerstörung auch das Potenzial hat, etwas Neues, ganz Wunderbares hervorzubringen. Es geht im Leben manchmal genau darum: Wenn etwas auseinanderbricht, kann das die Chance für einen Neuanfang sein. Uns war es wichtig, diesen Gedanken das gesamte Album hindurch zu betonen.Auf jeden Fall, vor allem, wenn du aus der Stadt raus willst! Davon abgesehen hatte Southend schon immer auch eine überragende Musikszene, in die wir irgendwie reingeraten sind. Wenn man dort aufwächst und sich für Musik interessiert, geht man natürlich auf die ganzen Konzerte, die dort stattfinden. Wir haben uns im Laufe der Zeit wirklich die verschiedensten Bands angehört. Natürlich hat uns das geprägt und auch irgendwie zusammengeschweißt. Als Nothing But Thieves dann bekannter wurden, war klar, dass wir das auch der Stadt zu verdanken hatten.