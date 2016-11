Die 32-jährige Nosizwe wird gerne als Aktivistin, Mutter und Musikerin vorgestellt – stets in dieser Kombination. Das alles scheint man ihrer Musik auch anzuhören. Die ist politisch, informiert, »erwachsen«, warm und beatorientiert zugleich. Die in Norwegen und Südafrika aufgewachsene Politikwissenschaftlerin selbst nennt ihre Musik, die normalerweise in Oslo entsteht, »Electronic Soul«. So richtig passt diese Bezeichnung aber erst mit dem nun vorliegenden Debütalbum. Das nämlich hat komplett die von Nosizwe hochgeschätzte Soundprofessorin Georgia Anne Muldrow in Los Angeles produziert. Die kennt man unter anderem von ihren Arbeiten für Kendrick Lamar, Bilal, Mos Def, Madlib und Erykah Badu. Diese Koordinaten passen auch ganz gut, um »In Fragments« zu beschreiben. Wer karge, trockene Beats mag, aber auch keine Angst vor Saxofon oder Kontrabass und viel Stimme hat, wer früher gerne Jill Scott, Lauryn Hill oder eben Erykah Badu zugehört hat – der ist in der Welt von Nosizwe auf keinen Fall verkehrt. Bei aller Consciousness kommt aber auch die Party nicht zu kurz, wenn zum Beispiel bei der ersten Single wirklich überzeugend klargemacht wird, dass Musik »The Best Drug« sei. Alles in allem ein spannendes Debüt von internationalem Format, das tatsächlich zu belegen scheint, was Nosizwes Bruder Tshawe Baqwa von der erfolgsverwöhnten Formation Madcon jüngst in einem Interview sagte: »I’m the sell out, and she’s the artist«.