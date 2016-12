Zum kostenlosen Download geht es hier entlang.

Warum das Ganze? Mithilfe von verschiedenen Genres soll auf dieser Compilation das Konzept »Noise« greifbarerer gemacht werden, so Adult Swim-Schreiberin und Produzentin Laura Sterritt. Ob das geklappt hat? Probiert es doch mal an eurer Familie aus, vielleicht gefällt's ihr ja. Wenn nicht, wisst ihr jedenfalls, was ihr unten im Keller hören könnt, um von der besinnlichen Weihnachts-Kuschel-Wolke herunter zu kommen.