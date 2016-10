»The first time I drank piss was on a fire escape overlooking downtown Los Angeles.« Es gibt schlechtere Sätze, um ein Buch zu beginnen. »The Hepatitis Bathtub And Other Stories«, die im April erschienene Autobiografie der kalifornischen Punkrocker NOFX, beginnt ebenso und hält auch im weiteren Verlauf, was der Einstieg verspricht: Beer Bongs, Chilis in Körperöffnungen und das exzessiv betriebene Trinken von Körperflüssigkeiten. Passend zur Biografie gibt es nach vier Jahren nun auch ein neues Album – und auch das bietet souverän das, was man von NOFX eben erwartet: One-two-three-four, viel Quatsch, ein wenig Gesellschaftskritik. Eine Konstante in inkonstanten Zeiten. »The whole world is corrupt« – NOFX nicht, die lassen sich nicht korrumpieren.»California Drought« ist ein archetypischer NOFX-Song – dieser Bass im Intro, diese Trompete von El Hefe. Textlich gerät »First Ditch Effort« mitunter gar nachdenklich, fast schon düster. »Happy Fathers Day« ist eine Abrechnung mit dem Erzeuger, »I’m so sorry Tony« eine Hommage an den verstorbenen »No Use For A Name«-Sänger Tony Sly. Den Höhepunkt gibt’s zum Schluss. »We tell our daughters and our sons, that they’re not the final ones to see this planet as a decent place to live«, singen sie in »Generation Z«, dem mehr als fünf Minuten langen Rausschmeißer-Monolithen. Es gibt Hoffnung, Punkrock-Kids.