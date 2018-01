Nach drei Alben und zehn Jahren bei Sub Pop sind No Age weitergezogen und mit einer Kaffeetasse Punk in der Hand beim Weirdo-Flaggschiff Drag City in Chicago gelandet. Und dort sind sie natürlich genau richtig aufgehoben. Den Dream-Punks aus Los Angeles gelingt der Neustart nach dem schwächeren 2013er-Album »An Object« ausnehmend gut. Alles ist wieder da: die Dringlichkeit, die Soundfläche, die spontane Wucht, das Flirren, das Zucken, diese Dichte.Die Faust in die Luft gestreckt, peitschen No Age durch zwölf Songs. Rock’n’Roll für den nuklearen Winter. In Dosen zu genießen, während die Radioaktivität sich der Körper bemächtigt und wir uns an Thurston, Kim und Lee erinnern. Für einen Song wie »Secret Swamp« hätten diese drei getötet. Ein fast durchgehend fantastisches Album. Hören Sie rein.