Im Interview bezeichnete Maifeld-Derby-Veranstalter Timo Kumpf sein Festivals als eines »von Nerds für Nerds«. So schlimm nerdig sind die neuen Bestätigungen aber gar nicht. Am Festivalfreitag wird Nils Frahm für eine aufwändige Umbaupause sorgen. Er gesellt sich damit zu den bereits bestätigten Rhye und Ibeyi.

Auch für den Samstag gibt es einen neuen Headliner. Editors werden Songs von ihrem neuen Album »Violence« spielen. Dazu kommen The Wombats, die ebenfalls gerade mit »Beautiful People Will Ruin Your Life« eine neue Platte veröffentlicht haben, George Fitzgerald und Sudan Archives.

Die Headliner-Rutsche für den Sonntag stannt mit Eels, The Kills und Black Rebel Motorcycle Club schon vorher fest, mit unter anderem Ilgen-Nur, Ori und einer Lesung von $ick gibt es aber auch hier neue Programmpunkte. Und so sieht das Line-up des Maifeld Derby nach Tagen sortiert aus:

Freitag:

Nils Frahm, Jon Hopkins, Deerhunter, Ibeyi, Fenne Lily, Klangstof, Sam Vance-Law, Kreisky, Leyya, Brother Grimm, Wicca Phase Springs Eternal, Phantom Winter, Cocaine Piss u.v.a.

Samstag:

Editors, The Wombats, Neurosis, All Them Witches, Wolves In The Throne Room, Kid Simius, This Is The Kit, Sudan Archives, Tamino, Goldroger, 5K HD, V.O., Heads., Hysterese u.v.a.

Sonntag:

Eels, The Kills, Black Rebel Motorcycle Club, Young Fathers, Kat Frankie, Alex Cameron, Dälek, Gus Dapperton, Golden Dawn Arkestra, Mikaela Davis, Ätna, Ori, Warmduscher, Ilgen-Nur, $ick u.v.a.

Das Maifeld Derby findet vom 15. bis 17. Juni 2018 in Mannheim statt. Tickets und weiter Infos gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.