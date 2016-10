Nein, relaxen in Deutschland geht immer noch nicht! Und gerade schon mal gar nicht. Auch Nicolas Sturm fühlt sich nicht wohl und widmet dem gesellschaftlichen Klima und den Folgen für das eigene Leben ein Album voller 1980s-Poprock-Generika. Das Telefoninterview mit Steffen Greiner führte der Freiburger aber ausgerechnet arg deutsch: von der Autobahn aus.



Zweifel, Zweifel, Overkill! Darf das Staatsakt-Label sich einen Songwriter im Repertoire erlauben, der klingt wie the late great Nils Koppruch mit – zugunsten TV-Serien-tauglicher Zugänglichkeit – abgeschmirgelter Magie? Ein Label, das die Poplinke sonst mit wundervoller und wichtiger Musik von Die Heiterkeit Die Türen , Ja, Panik, Jacques Palminger , dem Spätwerk der Christiane Rösinger oder Isolation Berlin und so weiter (und zwar noch lange so weiter!) versorgt. Und: Muss angesichts von Fremdscham-Zeilen wie »I can’t chillax in a place like this« (aus dem Song »Land der Frühaufsteher«) die Daniel-Koch-Doktrin, dass jede politische Äußerung erst einmal gut ist, gleich wieder begraben werden?

Nun, Letzteres: Muss sie, denn ist jede politische Äußerung erst einmal gut? Leider noch lange nicht. Zu Ersterem: Aber ja doch. Zumal Nun, Letzteres: Muss sie, denn ist jede politische Äußerung erst einmal gut? Leider noch lange nicht. Zu Ersterem: Aber ja doch. Zumal Nicolas Sturm , Songwriter aus dem Umfeld der Omaha-Records-Posse um Gisbert zu Knyphausen und Träger des Udo-Lindenberg-»Panik«-Preises, der mit »Angst Angst Overkill« bei Staatsakt sein zweites Soloalbum vorlegt, meine Kritik gleich entkräftet: »Es ist einfach ein Pop-Album, und das ›Pop‹ will ich nicht negativ verstehen. Auch wenn viele Pop und Staatsakt noch nicht zusammenbringen: Ich habe mit Staatsakt-Chef Maurice Summen jemanden gefunden, der das Album versteht und Lust hat, sich auf so was einzulassen. Man muss sich auch trauen, Pop mit diesen Themen zusammenzubringen, sonst wird es immer schwierig sein, auch andere Leute zu erreichen.« Pop bedeutet hier natürlich was anderes als bei Balzer oder Diederichsen, nämlich eher: Der gute alte, überraschenderweise immer noch irgendwie fließende Mainstream.

Und »diese Themen« bedeutet konkret: Kritik an der eigenen Ängstlichkeit und an den Produzentinnen und Produzenten von gesellschaftlicher Angst. »Das ist daraus entstanden, was sich in den letzten zwei Jahren in Deutschland entwickelt hat. Was man sich vor ein paar Jahren noch nicht hätte vorstellen können, abgeschottet in der Festung Europa, weil wir uns selbst betrogen haben – plötzlich klopft diese Angst an und wird geschürt von bestimmten Personen. Und dadurch entwickeln sich auch im persönlichen Bereich irrationale Ängste.« Passenderweise wählte er für dieses Beinahe-Konzeptalbum einen anderen Gitarren-Sound als den seines selbstbetitelten Debüts von 2012: Sturm verortet sich ästhetisch in einer ähnlichen Angst-Epoche, den 1980ern – nur, dass damals andere, nämlich vornehmlich die Ängste vor Atomkrieg und Weltauslöschung, und nicht die Angst vor Fremdem das Problem waren. The Cure und The Smiths etwa winken nicht nur musikalisch aus jedem Ton, sondern letztere auch in Form der wiederum arg schönen Zeile »Wie weit ist jetzt?« aus dem Song »Nach der Revolte« – in Anlehnung an »How Soon Is Now«. Für ihre kaum zu verleugnende Beliebigkeit ist Sturms Musik nämlich sehr geschichtsbewusst und zitatreich gestaltet – und ihr Macher ein bisschen zu reflektiert, als dass man ihn mit einem einfachen Rant abhandeln könnte.

Nicolas Sturm