Es ist nie leicht, über jemanden eine Rezension zu schreiben, wenn man sich schon mal einen Tresen, eine Schachtel Zigaretten und eine Nacht geteilt hat. Doch niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Vielleicht ist das beschriebene Problem ein Luxusproblem, vielleicht gibt es in unserer Post-Post-Post-Welt nur noch solche. Wenn man Nicolas Sturm zuhört, wie er da über aufgepeitschte Brit-Pop-Gitarren dichtet, so merkt man schnell: Nach Überfluss folgt ziemlich schnell überflüssig. »Oh wann genau wird das alles hier passieren?«, fragt er ins scheinbar unendliche Nichts, und es trifft einen in die Magengrube. Das ist Erwachsenwerdenat it’s best, aber Sturm wickelt die Probleme in eine schöne Larmoyanz, perfekt ausgependelt zwischen jugendlicher Naivität und erwachsenem Perpetum Probleme alias Leben.Mit seinen mittlerweile deutlich politischeren Statements dürfte er sich neben Label-Kollegen wie Ja, Panik wohl fühlen. Ganz so sprachverliebt wie bei den Berliner Wienern geht es bei Sturm aber nicht zu: In den Strophen von »Das Leben Das Du Führst« klingt er wie der deutsche Julian Casablancas und dehnt die Vokale so betont gelangweilt, als wäre 2008 nie vergangen. Danach mischt er in »Nach Der Revolte« verwaschene Schrammel-Gitarren mit seinem sanft und poppig verlorenen Sänger-Ich. »Angst, Angst, Overkill« ist ein wunderbar tristes Werk für nasse Straßen, für Gedanken, für diese ständige Nachdenklichkeit. Und damit ein großer Wurf für die kleinen Leute, denen es eigentlich doch immer scheiße geht.