Als Nicolas Jaar 2010 mit gerade mal 20 Jahren auf dem eher unscheinbaren Label Circus Company sein Debütalbum »Space Is The Only Noise« veröffentlichte, nahm in den Sphären von komplexer, konzeptioneller elektronischer Musik ein Raunen seinen Anfang, das auch Jahre später nicht verstummt ist. Mit dem Album offenbarte sich der chilenisch-amerikanische Musiker als Meister von sinnlich-intuitiven, komplexen und leicht von südamerikanischer Folklore angehauchten Tracks, die uneingeschränkt überzeugten, auch wenn sie keinem der schnelllebigen Electro-Trends folgten.



Danach ließ sich Jaar Zeit, trat selten und meist in außerordentlichen Zusammenhängen auf und schlug mit der Taufe seines Duos Danach ließ sich Jaar Zeit, trat selten und meist in außerordentlichen Zusammenhängen auf und schlug mit der Taufe seines Duos Darkside einen neuen, konventioneller abgedunkelten Pfad ein – seine Fans aber vergaßen sein herausragendes Talent nicht. Trotzdem blieb sein zweites Album »Sirens« bis kurz vor seiner Veröffentlichung ein Geheimnis, das jetzt umso härter in der Produzenten-Szene der vornehmen elektronischen Musik einschlägt. Denn es bietet so ziemlich alles, was man sich von Jaar wünschte, nachdem sein Debüt verklungen war.



Die sechs Tracks umfassende Vinyl-Version (digital gibt es einen mehr) ist nicht so fragmentarisch instrumentiert wie Jaars Frühwerk, gleichzeitig aber nicht weniger abstrakt und ein Abbild all der Szenen und Spielfelder, die der Musiker in den letzten sechs Jahren erkundete. Während »No« wieder die romantische Schönheit des Bossa behauptet und »The Governor« mit Vocals eine an Orbital erinnernde Breakbeat-Variante von Jaars Stil darstellt, kommt »Three Sides Of Nazareth« aus der glänzenden Kühle von Industrial und Postpunk. Allen Tracks ist gemein, dass sie wieder Jaars unerreichte Fähigkeit für einnehmende, packende Atmosphären spiegeln, ohne deren landläufig bekannte Erkennungsfanfaren zu reproduzieren. »Sirens« beweist den Mittzwanziger wieder als Riesentalent, dem offenbar ein Fingerschnippen für einen Output von einer Klasse reicht, für die man auch erneut sechs Jahre zu warten bereit wäre.