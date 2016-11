Mit seinem zweiten Studioalbum »Sirens« wollte der chilenisch-amerikanische Produzent und Musiker Nicolas Jaar eigentlich herausfinden, ob elektronische Musik politisch sein kann. Eine klare Antwort darauf fand er nicht, wohl aber Songs, die zugleich persönlich, politisch, bewegend und geheimnisvoll sind. Zwischen erneutem Studioaufenthalt und Tour beantwortete Nicolas Jaar Daniel Koch ein paar letzte Fragen zu »Sirens«.

Es knistert, rauscht, raschelt. Eine Minute lang und so leise, dass man zweimal checkt, ob der Lautstärkeregler überhaupt über Null steht. Dann ein plötzlicher Schock: Laute Pianoanschläge und ein Geräusch, als würde jemand mit einem Hammer auf einen Wecker einschlagen. So beginnt »Killing Time«, ein Elfminüter, der mehr als einen Haken schlägt und Nicolas Jaars Album eröffnet. Nach knapp vier Minuten fängt er sich, bettet den Hörer kurz auf sanften Klavierklängen, bis Jaar mit leicht verfremdeter Stimme singt: »I think we’re just out of time / Says the officer to the kids / Ahmed was almost 15 and handcuffed«. Jaar erzählt in dem Stück die Geschichte des Schülers Ahmed Mohamed aus Texas. Der aus dem Sudan stammende muslimische Junge hatte im September 2015 über das Wochenende eine elektronische Uhr auseinandergebaut und sie in einer Art Federmappe neu und funktionstüchtig wieder zusammengesetzt. Dies wollte der leidenschaftliche Bastler seinem Technik-Lehrer präsentieren. Ein Englischlehrer rief jedoch die Polizei, weil er den Bau für eine Bombe hielt. Ahmed wurde mit Handschellen abgeführt, musste in eine Jugendstrafeinrichtung für einen Mugshot posieren, wurde von der Schule suspendiert.







Die Fragestellung, ob elektronische Musik politisch sein kann, kam 2015 auf, als Nicolas Jaar am Berklee College of Music in Boston Studenten unterrichten durfte. Wobei er auch dabei die Sachlage charmant runterspielt: »Unterrichten ist ein zu starkes Wort. Viele der Studentinnen und Studenten hatten bereits mehr drauf als ich. Eigentlich haben wir nur rumgehangen und die Zeit genutzt, um über wichtige Fragen zu diskutieren. Das Thema Politik lag einfach in der Luft, weil die Schockwellen der Anschläge auf den Boston Marathon noch immer spürbar waren.« Während »Killing Time« noch ein Nachrichtenthema aufgreift, sind ein Großteil der Stücke auf »



Sirens « von der Biografie der Familie Jaar und der jüngeren Geschichte Chiles geprägt. Davon zeugt bereits das Artwork: Die Worte darauf sind ein Verweis auf das Referendum gegen die diktatorische Regierung von Augusto Pinochet 1988. Außerdem sieht man eine Fotografie der Billboards am New Yorker Times Square, auf denen eine Arbeit von Jaars Vater Alfredo aus dem Jahr 1987 zu sehen ist. Mit »A Logo For America« machte der chilenische Künstler auf die Vereinnahmung des Wortes »Amerika« durch die Vereinigten Staaten aufmerksam, die damit Lateinamerika komplett ausblendeten. Bei der Vinylversion von »Sirens« verbirgt sich das Foto unter einer Kunststoffschicht, die man mit einer beigelegten Vierteldollarmünze wie bei einem Rubbellos abkratzen kann.

Der Fall löste eine Diskussion über Islamophobie und Racial Profiling aus. Man könnte »Killing Time« also als perfekt arrangiertes, musikalisch wie inhaltlich geglücktes Paradebeispiel eines politischen elektronischen Songs ansehen. Fragt man nun aber Nicolas Jaar, wie viel Arbeit und Konzept darin steckt, antwortet er: »Ich hatte morgens die Klavierparts geschrieben und einige Uhrengeräusche hinzugefügt, weil ich gerade die Ahmed-Geschichte in den Nachrichten gesehen hatte. Dann überlegte ich, ob ich etwas zu dem Thema zu sagen hätte und improvisierte den Songtext. Ich mag es, wenn diese kreativen Prozesse schnell passieren und ich keine Zeit habe, sie infrage zu stellen.« Ein intuitiver Geniestreich also. Ob man das glauben kann? Schwer zu sagen. Aber selbst, wenn es sich hier um Understatement handelt, wird schnell deutlich, dass Nicolas Jaar – platt gesagt – den Weg eher als Ziel begreift.

Bleibt am Ende noch die Antwort auf die Ausgangsfrage, ob elektronische Musik politisch sein kann: »An manchen Tagen denke ich, Musik sollte auf die Welt schauen und die Zustände dort in Frage stellen. An anderen Tagen wiederum glaube ich, Musik sollte Fiktion und Eskapismus bleiben, da die Welt eh nie perfekt sein wird. Ich habe also noch keine Antwort auf die Frage gefunden, ob Musik politisch sein soll. Und irgendetwas sagt mir, dass sich das auch nie ändern wird.« Da hilft es am Ende auch nicht, wenn ihm zahlreiche Stimmen nach dem Release von »Sirens« bescheinigen, dass seine Musik sehr gekonnt politische Motive aufgreift und zu transportieren vermag, also auch eine gewisse kulturelle Kraft der Veränderung in sich trägt. »Ach, ich weiß gar nicht genau, was das bedeuten soll. Am Ende ist Musik doch immer eine zutiefst persönliche Erfahrung. Jeder für sich hört und fühlt sie zuerst in seinem Inneren. Allein. Auf seine Weise. Deshalb steckt im Akt des Zuhörens doch immer eine gewisse Kraft.« Eine Antwort, in der schon wieder dieses Understatement mitschwingt – die man aber, in diesem ungemütlichen Zeitalter des Aneinander-Vorbei-Schreiens, schon fast wieder radikal nennen könnte …