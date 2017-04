Mit »Lovely Creatures« erscheint ein Best-of-Album von Nick Cave And The Bad Seeds. Die üppigste Variante mit drei CDs, Booklet und DVD enthält 45 Titel und hat eine Spielzeit von drei Stunden, 48 Minuten und 18 Sekunden. Martin Lippert und Daniel Koch, die Nick-Cave-Ultras im Hause Intro, haben trotzdem was zu meckern: Die folgenden Songs fehlen unverzeihlicherweise.

»The Ballad Of Robert Moore And Betty Coltrane«

Obwohl der Song die konsequenteste und beste aller »Murder Ballads« ist, hat er es weder auf das Album »Murder Ballads« noch auf die Best-of geschafft. Stattdessen wurde er als B-Seite von »Where The Wild Roses Grow« verbraten. Alle lieben Betty Coltrane in diesem bitterbösen Bar-Kammerspiel, gehen sich an die Gurgel und erschießen sich gegenseitig, bis es nur eine Gewinnerin gibt: Betty.

»Fifteen Feet Of Pure White Snow«

Warum bloß wurde diese starke »Hit-Single« vom »No More Shall We Part«-Album für »Lovely Creatures« verschmäht? Nicht nur, dass man im Refrain stets Arme und Beine gleichzeitig in die Luft werfen will (don’t try this at home!) und die Bad Seeds ausnahmsweise mal klingen, als schiene ihnen die Sonne aus dem Arsch – im Video sieht man sogar Jarvis Cocker und Jason Donovan in Slow Motion tanzen. Sind das nicht Gründe genug?

»Running Scared«

Die Qualität von Nick Caves Interpretation fremder Stücke ist auf der Best-of zwar immerhin mit »In The Ghetto« belegt, aber wir hätten uns zu gerne noch das weidwund vorgetragene und rough gespielte »Running Scared« gewünscht, das sicher auch Roy Orbison gefallen hätte. Stattdessen verblasst der Song als B-Seite auf der »The Singer«-12" aus dem Jahr 1986.

»Time Jesum Transeuntum Et Non Riverentum«

Nick Cave und The Dirty Three – und eben nicht die Bad Seeds – haben diese dunkle, eher gesprochene als gesungene Ballade eingespielt. Aufgrund der personellen Überschneidungen und vor allem der Qualität des Songs hätte man aber auch mal ein Auge zudrücken können. Er versteckt sich übrigens auf dem »X Files«-Soundtrack von 1996 und zwar extrem gut: Nach dem Start der CD muss man Rewind gedrückt halten – auf wundersame Weise springt der Zähler in den umgekehrten Minusbereich, und der Song beginnt.

»Black Betty«

Noch ein grandioses Cover und noch mal die »The Singer«-12" von 1986. Cave zerlegt den Disco-Rock-Klassiker von Ram Jam in einen stampfenden Gospel, den er in den Neunzigern auch gerne mal bei Bad-Seeds-Konzerten losließ. Es gibt zum Beispiel eine schöne YouTube-Aufnahme vom Pinkpop 1990, bei dem Cave und Blixa Bargeld im Refrain um die Wette bellen.

