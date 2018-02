Da dürfen sich New Native selbst auf die Schulter klopfen: Das Quartett war schon mit Pianos Become The Teeth und Seahaven auf Tour und hat dabei offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Weil Emo aber eben nicht gleich Emo ist und er im Fall dieser Band durch Zutaten aus zurückgelehntem Dream-Pop á la Turnover und den spröden Indie-Träumereien der frühen Death Cab For Cutie auf Höhe von »The Photo Album« (auf Songs wie »By Design« wäre Ben Gibbard stolz) deutlich an Klasse gewinnt, dürfte New Native eine hoffnungsvolle Zukunft bevorstehen.»Asleep« verliert über seine gesamte Spielzeit nie den roten Faden aus andächtig-nachdenklichem Songwriting und gemächlichem Tempo mit unaufdringlicher Instrumentierung und der dezent nöligen Stimme Michael Hansers aus den Augen und besticht mehr durch seinen feinfühligen, melancholischen, in weiten Teilen tatsächlich elegischen Grundton, als durch laute Ausbrüche. Das führt dazu, dass man zu keinem Zeitpunkt die x-ten Emo-Wiederkäuer im Ohr wähnt, sondern sich liebend gerne in der Grandezza dieser elf Preziosen verliert.